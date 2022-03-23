Репресії готують проти учасників масових мітингів проти окупантів

Влада держави-агресорки планує влаштувати «великий терор» в окупованому російськими військами Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через кордон до Росії. Про це повідомляє британське видання The Times, пише «Українська правда».

Як повідомляється, у листі, ймовірно написаному співробітником російського ФСБ, йдеться про те, що окупаційна влада готова до жорстких каральних методів боротьби з українським населенням, яке зустріло окупантів протестами.

Як пише видання, імовірно, людей забиратимуть із будинків серед ночі.

«Навіть якщо нам треба буде депортувати пів міста – ми до цього готові», – цитує видання автора листа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни готують кримські СІЗО для арешту українців з окупованих областей

В СІЗО Сімферополя загарбники планують поміщати жителів Херсонщини, Запоріжжя і Донеччини.

Як інформував ZAXID.NET, зараз Херсон тимчасово окупований російськими військами. Окупанти неодноразово намагалися створити так звану Херсонську народну республіку, однак через постійний спротив мешканців їм це так і не вдалося. Мешканці окупованих міст на сході та півдні України чи не щодня влаштовують мітинги проти російської окупації.

21 березня у Херсоні на центральній площі російські окупанти розігнали мітинг на підтримку України та закидали мітингувальників світлошумовими гранатами. Серед цивільного населення є поранені.