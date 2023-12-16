Росіяни намагаються знову окупувати Куп'янськ

Російська армія активно намагається штурмувати Куп’янськ Харківської області. Як розповів у телемарафоні «Єдині новини» начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, Куп’янськ – важливий логістичний центр, який може стати плацдармом для наступу на захід, в сторону неокупованої України.

За словами Володимира Фітьо, росіяни перекидають на Куп’янський напрямок резерви штурмових батальйонів. Таким чином армія РФ намагається компенсувати втрати, які зазнає.

«А втрати там достатньо серйозні. Зокрема, протягом доби було ліквідовано 258 росіян та знищено 14 одиниць військової техніки ворога, серед яких 3 танки. Позавчора [14 грудня, – ред.] ЗСУ знищили 9 танків та 10 БМП», – розповів Володимир Фітьо.

Володимир Фітьо зауважив, що росіяни активно використовують техніку та людський ресурс для наступу.

«Звичайно, що техніку вони більше економлять, а людський ресурс для них ролі не відіграє. Відповідно, вони кидають своїх людей на штурми, розвідку боєм та просто «м'ясні штурми», не рахуючись із своїми втратами», – сказав Володимир Фітьо.

Володимир Фітьо розповів, що вся смуга відповідальності угруповування «Хортиця» є активною. Вздовж всієї лінії росіяни намагаються атакувати. На Лиманському напрямку протягом минулої доби українські військові відбили п’ять ворожих атак, а на Бахмутському – 18. Загалом за добу на цих напрямках окупанти здійснили 318 обстрілів. Втім, Володимир Фітьо зауважив, що успіхів російські військові не здобувають.