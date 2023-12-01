Президент України обговорив з військовими потреби для посилення українських захисних ліній

Президент України Володимир Зеленський провів загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікацій на основних напрямках, де потрібно посилити та прискорити будівництво споруд. Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні 30 листопада.

Передусім це – Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині. Туди, як сказав Зеленський, «максимум уваги». На Харківщині – це Куп’янський напрямок та оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. Також йдеться про всю Харківську, Сумську, Чернігівську, Київську, Рівненську, Волинську та Херсонську області.

Він зауважив, що на нараді доповідали обласні влади, усі відповідні військові керівники, міністр оборони Рустем Умєров та його перший заступник генерал Олександр Павлюк.

«Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний», – розповів Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто працює саме на такому будівництві та на виробництві матеріалів. Також президент розповів, що учасники засідання обговорили потреби для посилення захисних ліній, до забезпечення яких долучать партнерів України.

За словами Зеленського, окрему увагу приділили будівництву укриттів у школах, щоб діти могли навчатись у змішаному форматі.

Також президент розповів, що провів ще одну нараду. Він говорив із військовими, із генералами Олександром Тарнавським (командувач ОСУВ «Таврія»), Едуардом Москальовим (ОСУВ «Одеса»), Сергієм Літвіновим (ОУВ «Запоріжжя») та всіма, хто відповідає за оборону на Запоріжжі.