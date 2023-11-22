Коаліцію сформували під час зустрічі у форматі «Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати 17 засідання країн-партнерів у форматі «Рамштайн», на якому було озвучено важливі безпекові рішення для України. Зокрема, йдеться про створення коаліції розвитку ППО, заявив Володимир Зеленський у середу 22 листопада.

«Створена відповідна коаліція – коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція, і я дякую за таке лідерство. Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях – у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів», – повідомив Володимир Зеленський.

За даними міністра оборони Рустема Умєрова, до коаліції ППО Ground-Based Air Defence долучилися 20 країн.

Він додав, що в результаті зустрічі країни-союзники оголосили про надання Україні кількох пакетів військово допомоги. Рустем Умєров уточнив, що, за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» Україна отримала допомогу від:

Німеччини на 1,4 млрд доларів – до пакета допомоги увійшли системи IRIS-T, протитанкові міни, ППО Patriot та 155-мм боєприпаси, які прибудуть до середини грудня;

Нідерландів – країна оголосила про виділення 2 млрд євро на військову допомогу Україні;

Естонії – країна виділила пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.

Окрім того, за словами міністра оборони, Велика Британія та Норвегія шукатимуть способи посилити безпеку в Чорному морі у межах Морської коаліції.

Додамо, що 22 листопада ще два пакети військової допомоги додатково передали Литва та Німеччина. Литовський пакет допомоги вже прибув до України та містить набої, системи підриву та спорядження, а німецький – 20 бронемашин Marder, снаряди та військовий транспорт.