Пакет допомоги включає 20 БМП Marder

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли два десятки БМП, танк, снаряди та військовий транспорт, повідомилиу прес-службі Міністерства оборони України у середу, 22 листопада.

До нового пакету військової допомоги увійшли:

20 БМП Marder з боєкомплектом;

танк для розмінування Winsent-1;

п’ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

2380 155-мм снарядів ;

2428 криптофонів;

два тягачі 8x8 HX81;

два напівпричепи;

дев’ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

дві карети швидкої допомоги.

«Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки», – йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначимо, 22 листопада до України прибув пакет військової допомоги з Литви. До нього увійшли набої, системи дистанційного підриву та обладнання для суворих зимових умов.