Міноборони розкрило вміст нового пакета військової допомоги від Німеччини
Зокрема, до чергового пакета допомоги увійдуть 20 бронемашин Marder, снаряди та військовий транспорт
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Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли два десятки БМП, танк, снаряди та військовий транспорт, повідомилиу прес-службі Міністерства оборони України у середу, 22 листопада.
До нового пакету військової допомоги увійшли:
- 20 БМП Marder з боєкомплектом;
- танк для розмінування Winsent-1;
- п’ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
- 2380 155-мм снарядів ;
- 2428 криптофонів;
- два тягачі 8x8 HX81;
- два напівпричепи;
- дев’ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- дві карети швидкої допомоги.
«Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки», – йдеться на сайті німецького уряду.
Зазначимо, 22 листопада до України прибув пакет військової допомоги з Литви. До нього увійшли набої, системи дистанційного підриву та обладнання для суворих зимових умов.