Володимир Зеленський попередив про можливі удари росіян по українській інфраструктурі

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у неділю, 12 листопада, закликав готуватися до того, що росіяни взимку можуть збільшити кількість ударів по українській інфраструктурі.

«Росія готується до зими. І у нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів», – сказав Володимир Зеленський.

Також голова держави повідомив, що за допомогою партнерів з різних країн, українська протиповітряна оборона сильніша, ніж торік. Втім зазначив, що ППО наразі ще не може захистити всю територію України.

«Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним», – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 19 Shahed із 31. Щоб відбити атаку сили ППО залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У п’ятницю, 10 листопада, в Інституті вивчення війни повідомили, що ймовірно Росія планує поновити удари по українській енергетиці. В ISW зазначили, що росіяни використовують для обстрілів України меншу кількість ударних безпілотників типу Shahed, ніж раніше. Це може свідчити про підготовку до масованих обстрілів української енергетики взимку.