Росіяни обстріляли крилатими ракетами Рівненщину
Ракети вдарили по військовому об'єкті в Сарненському районі
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Ввечері, 28 серпня, росіяни обстріляли крилатими ракетами територію Рівненської області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, ракети вдарили по військовому об'єкті в Сарненському районі, що на півночі області.
«Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попердньо без жертв. Об'єкт військової інфраструктури на Сарнещині», – розповів Віталій Коваль, пообіцявши уточнити деталі трохи згодом.
Повітряна тривога на Рівнещині, як і в більшості західних областей України, почалась близько 19:20. Пуск ракет здійснювався з території Білорусі.
Попередньо відомо, що сили ППО збили щонайменше дві ракети з близько 7, які були запущені тактичною і стратегічною авіацією.
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