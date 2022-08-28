Ввечері, 28 серпня, росіяни обстріляли крилатими ракетами територію Рівненської області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, ракети вдарили по військовому об'єкті в Сарненському районі, що на півночі області.

«Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попердньо без жертв. Об'єкт військової інфраструктури на Сарнещині», – розповів Віталій Коваль, пообіцявши уточнити деталі трохи згодом.

Повітряна тривога на Рівнещині, як і в більшості західних областей України, почалась близько 19:20. Пуск ракет здійснювався з території Білорусі.

Попередньо відомо, що сили ППО збили щонайменше дві ракети з близько 7, які були запущені тактичною і стратегічною авіацією.