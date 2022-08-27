Високоточна зброя у Росії вже на межі, а резервів за деякими типами ракет уже майже немає. Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, ситуація в РФ з ракетами «складна» – за підрахунками ГУР, в росіян залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку війни.

«Особливо складна в них ситуація з "Іскандерами". Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються», – заявив Скібіцький.

Представник української розвідки зазначив, що «високоточна зброя в Росії уже на межі».

За словами Скібіцького, за всіма нормативними документами Росія повинна мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає, наприклад, за «Іскандерами».

Тому розвідка очікує, що росіяни будуть використовувати інші засоби ураження. Зокрема, окупанти зараз активно використовують «Ураган», «Смерч» – це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанцій, на 70-80, максимум до 100 кілометрів.

Противник цими системами інтенсивно обстрілює Миколаїв, Запорізьку область, Харків.

Скібіцький вважає, що цими системами росіяни будуть намагатися зруйнувати українську інфраструктуру, об'єкти тепломережі, бойові порядки і нанести психологічний тиск на місцеве населення. Що стосується «Кинжалів», то, за даними розвідки, їх у Росії залишилось мало – 30-40 штук. І це ті зразки, які першими надійшли на озброєння і не пішли в масове виробництво.

«Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але вона використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. В тому числі для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння», – підсумував Скібіцький.