Кілька будинків після обстрілу Невельського зруйновано вщент

В ніч на неділю, 14 листопада, російсько-окупаційні війська з мінометів відкрили вогонь по приватних будинках у селі Невельське Покровського району Донецької області.

Спершу голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про два знищені обстрілом будинки та двох людей віком 65 та 63 років, яких рятували, витягаючи з-під завалів. Але згодом Міністерство внутрішніх справ уточнило інформацію і повідомило про те, що обстрілами пошкоджено щонайменше дев’ять будинків, три з яких зруйновані вщент.

Фото МВС

«О 01:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані по вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років», – сказано в повідомленні МВС.

Нагадаємо, також бойовики на Донбасі обстріляли санітарні автомобілі ЗСУ.