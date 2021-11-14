Росіяни обстріляли приватні будинки в селі на Донеччині
Бойовики обстріляли село Невельське в ніч на 14 листопада
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В ніч на неділю, 14 листопада, російсько-окупаційні війська з мінометів відкрили вогонь по приватних будинках у селі Невельське Покровського району Донецької області.
Спершу голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про два знищені обстрілом будинки та двох людей віком 65 та 63 років, яких рятували, витягаючи з-під завалів. Але згодом Міністерство внутрішніх справ уточнило інформацію і повідомило про те, що обстрілами пошкоджено щонайменше дев’ять будинків, три з яких зруйновані вщент.
Фото МВС
«О 01:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані по вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років», – сказано в повідомленні МВС.
Нагадаємо, також бойовики на Донбасі обстріляли санітарні автомобілі ЗСУ.