Село Кам'янське росіяни обстрілюють з 28 лютого

Російські військові обстріляли село Кам'янське, через яке у п'ятницю планувалось відкриття «зеленого коридору» для виїзду на тимчасово окуповані території, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Ворожі війська продовжують потужні обстріли населених пунктів Запорізької області. Так, унаслідок чергової збройної атаки росіян по Кам’янському було пошкоджено приватні будинки», – йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що більшість людей уже виїхала з села, але частина місцевих все ж залишилася у власних домівках. Вони розповідають, що селище регулярно обстрілюється, а до страшних звуків уже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано або згоріло чимало домівок, гинуть або отримують поранення цілі сім'ї, страждають від ворожих атак і тварини.

Також люди розповідають, що російські снаряди регулярно прилітають на подвір’я, а обстріли починаються рано-вранці і закінчуються пізно ввечері.

В ОВА запевнили, що всі докази воєнних злочинів, зокрема руйнувань, та порушення звичаїв війни і норм Міжнародного гуманітарного права на території області фіксуються.

Гуманітарний коридор через Кам’янське планували відкрити 6 травня. Він мав діяти з 10:00 до 14:00 і призначався для тих, хто хотів поїхати на тимчасово захоплені російськими загарбниками території.

У селі Кам'янське до війни проживали орієнтовно 2600 людей. Російські нацисти почали обстрілювати його з 28 лютого.