Російська армія почала активно застосувати ракетні та авіаудари по Запорізькій області, зокрема по містах Гуляйполе та Оріхів, також стріляє з артилерії, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

«Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи. Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносяться ракетні та авіаудари», – заявив він у п’ятницю, 6 травня.

Зазначимо, що місто Гуляйполе розташоване приблизно за 98 км від Запоріжжя, а Оріхів – за 63 км. В Гуляйполі проживає понад 13 тис. людей, а в Оріхові – орієнтовно 14 тис.

Додамо, що Гуляйполе розташоване в Пологівському районі, в якому регулярно відбуваються бої між захисниками України і російськими загарбниками.