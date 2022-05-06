ДБР підозрює, що росіянин приїхав до України, щоб займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових РФ

Працівники ДБР виявили у Запоріжжі російського військового льотчика, якого підозрюють в шпигунстві. Він приїхав в Україну на початку лютого, а після початку повномасштабної війни переховувався від правоохоронців.

За даними ДБР, російський військовий льотчик останніми роками регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі. Останнього разу він приїхав до України 8 лютого. Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала, що понад рік не бачила сина.

«Зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав до України, аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових РФ по об'єктах стратегічного значення ЗСУ та територіальної оборони, зливання даних щодо їх переміщення, розташування блок постів, дислокації батальйонів ЗСУ та тероборони», – повідомило ДБР.