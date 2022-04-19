Троє росіян намагались дестабілізувати ситуацію на Львівщині

Із Львівщини спецслужба депортувала трьох громадян Росії, які активно пропагували ідею «руского міра». Як повідомила СБУ Львівщини, вони намагались дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Про депортацію трьох громадян РФ спецслужба повідомила у вівторок, 19 квітня. Оперативники встановили, що іноземці діяли на шкоду національним інтересам України.

Правоохоронці депортували росіян за межі нашої держави із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки.

Депортація проводилась оперативниками управління СБУ у Львівській області спільно із працівниками головного управління ДМС у Львівській області.