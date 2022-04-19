Із Львівщини депортували трьох російських пропагандистів
Їм заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Троє росіян намагались дестабілізувати ситуацію на Львівщині
Із Львівщини спецслужба депортувала трьох громадян Росії, які активно пропагували ідею «руского міра». Як повідомила СБУ Львівщини, вони намагались дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Про депортацію трьох громадян РФ спецслужба повідомила у вівторок, 19 квітня. Оперативники встановили, що іноземці діяли на шкоду національним інтересам України.
Правоохоронці депортували росіян за межі нашої держави із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки.
Депортація проводилась оперативниками управління СБУ у Львівській області спільно із працівниками головного управління ДМС у Львівській області.
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