Росіяни вночі 17 липня здійснили черговий руйнівний обстріл Миколаєва

Росіяни використовують по Миколаєву нетипову зброю. Саме тому обстріли завдають місту сильних руйнувань, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«Те саме, що відбувається, наприклад, з обстрілами Миколаєва. Вони використовують нетипову зброю – зенітно-ракетні системи С-300, щоб споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову дію, яка максимально руйнує все, що навколо місця влучання. Саме тому обстріляний Миколаїв, декілька мікрорайонів мають дуже великі руйнування», – розповіла Гуменюк, яку цитує «Главком».

Зазначимо, що зенітно-ракетні системи С-300 призначені для знищення аеродинамічних та балістичних засобів повітряного нападу. Вони можуть обстрілювати шість цілей одночасно з наведенням до двох ракет кожного цільового каналу.

У неділю, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали понад 10 потужних вибухів. Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.