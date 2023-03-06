Від влучання автомобіль з подружжям розірвало

Російські війська в неділю, 5 березня, обстріляли село Бударки Чугуївського району Харківської області. Снаряд поцілив у автомобіль, у якому було подружжя. Чоловік та жінка загинули на місці.

«За даними слідства, 5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району. Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці», – сказано в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці вже розслідують цей обстріл як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Також прес-служба опублікувала дві фотографії з місця події. На них видно, що автомобіль фактично розірвало.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Нагадаємо, також у неділю під час обстрілу Херсонщини з мінометом росіяни вбили жінку і двох дітей.