Росіяни під час обстрілу Харківщини влучили в автомобіль з подружжям
І чоловік, і дружина загинули на місці
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Російські війська в неділю, 5 березня, обстріляли село Бударки Чугуївського району Харківської області. Снаряд поцілив у автомобіль, у якому було подружжя. Чоловік та жінка загинули на місці.
«За даними слідства, 5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району. Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці», – сказано в повідомленні Харківської обласної прокуратури.
Правоохоронці вже розслідують цей обстріл як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Також прес-служба опублікувала дві фотографії з місця події. На них видно, що автомобіль фактично розірвало.
Фото прокуратури
Фото прокуратури
Нагадаємо, також у неділю під час обстрілу Херсонщини з мінометом росіяни вбили жінку і двох дітей.