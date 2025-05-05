Росіяни використовують водолазів для штурму українських позицій

Росіяни на одному з напрямків почали використовувати водолазів. Вони намагаються приховано подолати річку, щоб проникнути на українські позиції. Про це у неділю, 4 травня, повідомив підрозділ Національної гвардії «Гострі картузи», якому вдалося ліквідувати одного з російських водолазів.

Одного з російських водолазів виявив оператор українського дрона. Зазначається, що він тільки перетнув водну перешкоду. Окупанта ліквідували за допомогою скиду боєприпасу з БпЛА.

Як наголошують українські військові, останнім часом росіяни почали частіше застосовувати водолазні групи, оскільки їх важко виявити. Водолазів неможливо побачити за допомогою тепловізора та відстежити їхнє пересування, адже вони рухаються під водою.

«Хочу зазначити що це не звичайні піхотинці/контрактник/зеки. Це добре підготовлені бійці які роблять спроби потрапити до нас в тил по річці», – йдеться у повідомленні «Гострих картузів».

Як зауважує «Мілітарний», у 2024 році росіяни намагалися штурмувати українські позиції за допомогою гідроциклів. Однак їх легко виявити та знищити за допомогою БпЛА, тому, ймовірно, російська армія почала використовувати водолазні групи для штурмів та закріплення на українських позиціях. Крім того, за допомогою герметичних контейнерів водолази здатні доставляти росіянам їжу та боєприпаси. Вони також можуть проводити розвідку перед висадкою десанту.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що російська армія почала використовувати реактивні системи залпового вогню М-1991, які отримали від Північної Кореї.