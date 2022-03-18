В ЗСУ запевнили, що мобілізаційні заходи проводять «виважено та грамотно»

Міністерство оборони України розповіло про ворожу пропаганду щодо «непідготовлених воїнів» ЗСУ, яку російська агентура активно поширює через соціальні мережі і фейкові акаунти.

На сторінці Міноборони в Facebook відомство опублікувало ознаки, за якими можна розпізнати російську дезінформацію.

емоційність викладу,

неможливість ідентифікації автора тексту,

підкреслена «українськість»,

застосування штампів у стилі розп’ятого хлопчика,

фраз на кшталт «Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще».

«Подібна інформація не відповідає дійсності. Головний доказ цьому – великі втрати у лавах збройних сил РФ. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України проводить мобілізаційні заходи виважено та грамотно. У підрозділи ЗСУ, територіальної оборони, інших військових формувань бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки тисяч бажаючих чоловіків та жінок не мають такої змоги і чекають своєї черги якраз тому, що територіальні центри комплектування (колишні військкомати) приймають на службу людей із відповідним військовим фахом у міру того, як розгортаються підрозділи й усі види їх забезпечення», – пояснили в міністерстві оборони.

Зараз на службу мобілізують тільки людей з бойовим досвідом.

Там нагадали, що воювати «гарматним м’ясом», без підготовки, за принципами «с одной трехлинейкой на троих», «оружие добудешь в бою» завжди було і залишається прерогативою росіян-окупантів.

«Командування Сухопутних військ, Керівництво Української держави та Збройних Сил цінує життя кожного нашого громадянина і дає можливість вступити в боротьбу за волю України лише з належним озброєнням та належною підготовкою, щоби наші воїни мали якнайвищі можливості виконати завдання, знищити ворога і вижити», – додали у відомстві.