Росіяни поширюють фейки про «непідготовлених воїнів» ЗСУ
Міноборони України застерегло громадян від підігрування ворожій пропаганді
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Міністерство оборони України розповіло про ворожу пропаганду щодо «непідготовлених воїнів» ЗСУ, яку російська агентура активно поширює через соціальні мережі і фейкові акаунти.
На сторінці Міноборони в Facebook відомство опублікувало ознаки, за якими можна розпізнати російську дезінформацію.
- емоційність викладу,
- неможливість ідентифікації автора тексту,
- підкреслена «українськість»,
- застосування штампів у стилі розп’ятого хлопчика,
- фраз на кшталт «Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще».
«Подібна інформація не відповідає дійсності. Головний доказ цьому – великі втрати у лавах збройних сил РФ. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України проводить мобілізаційні заходи виважено та грамотно. У підрозділи ЗСУ, територіальної оборони, інших військових формувань бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки тисяч бажаючих чоловіків та жінок не мають такої змоги і чекають своєї черги якраз тому, що територіальні центри комплектування (колишні військкомати) приймають на службу людей із відповідним військовим фахом у міру того, як розгортаються підрозділи й усі види їх забезпечення», – пояснили в міністерстві оборони.
Зараз на службу мобілізують тільки людей з бойовим досвідом.
Там нагадали, що воювати «гарматним м’ясом», без підготовки, за принципами «с одной трехлинейкой на троих», «оружие добудешь в бою» завжди було і залишається прерогативою росіян-окупантів.
«Командування Сухопутних військ, Керівництво Української держави та Збройних Сил цінує життя кожного нашого громадянина і дає можливість вступити в боротьбу за волю України лише з належним озброєнням та належною підготовкою, щоби наші воїни мали якнайвищі можливості виконати завдання, знищити ворога і вижити», – додали у відомстві.
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