Російські війська в Луганській області зазнають серйозних втрат, проте щодня до регіону прибувають до 30 «КамАЗів» із живою силою окупантів, повідомив увечері в п’ятницю, 17 червня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Наразі, за словами Гайдая, під масованими обстрілами росіян перебувають усі підконтрольні Україні населені пункти області. Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк. Окупанти контролюють більшу частину міста, але вуличні бої тривають.

«Трупи загиблих не забирають, але нових майбутніх трупів – системно привозять. Щодня до Луганської області прибувають по 30 “КамАЗів” россолдатів», – стверджує він.

Гайдай також додав, що евакуація відбувається лише з Лисичанська та Гірської громади. Лисичанськ, за словами Гайдая, повністю під українським контролем. Гуманітарні вантажі завозяться туди щодня. Трасу Лисичанськ-Бахмут окупанти не контролюють, але постійно обстрілюють, їздити нею не можна.

Він також розповів, що люди, які перебувають в укриттях Сєвєродонецького заводу «Азот», не хочуть евакуйовуватись, оскільки вважають, що там їм буде безпечніше.