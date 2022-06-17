Українські воїни нищать російських загарбників і їхню техніку вже 114 днів

Збройні сили України вибили з села Дмитрівка в Ізюмському районі Харківської області російських окупантів. Також ЗСУ завдали окупантам втрат, відбивши їхні штурми на інших напрямках, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у п’ятницю, 17 червня.

«Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області», – йдеться в повідомленні Генштабу про ситуацію на Слов’янському напрямку.

На цьому ж напрямку окупанти намагалися вести розвідку боєм у районі Краснопілля, однак не мали успіху і також відступили.

На Харківському напрямку з метою виявлення слабких місць в обороні українських військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток росіяни задіяли диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. На цьому ж напрямку неподалік Кочубеївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Однак, як наголосили в Генштабі, українські захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив.

Щодо Сєвєродонецького напрямку, то там, у районах Сиротиного та Метьолкіного, наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції. Водночас важкі бої за Сєвєродонецьк тривають.

Також ЗСУ відбили кілька штурмів на Бахмутському напрямку.

Водночас як на вищезгаданих напрямках, так і на всіх інших, росіяни обстрілювали як позиції військових, так і цивільну інфраструктуру.