Росіяни скинули на Краматорськ заборонені фосфорні бомби
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Ворожі російські війська скинули на місто Краматорськ Донецької області фосфорні бомби, заборонені міжнародними конвенціями, повідомив заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.
«Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор», – написав Білошицький у Facebook у понеділок, 21 березня, і опублікував відео наслідків бомбардування міста фосфорними бомбами.
На кадрах видно фосфор, який палає на асфальті. З нього піднімаються клуби густого диму. Зазначимо, що фосфор активно спалахує від контакту з киснем.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, що містять білий фосфор. Вони відносяться до групи запалювальних речовин, що самозаймаються, і горять з використанням кисню з повітря. Фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до омертвіння тканин, адже температура горіння перевищує 800°C.
Росіяни за час вторгнення в Україну вже використовували фосфорні бомби – зокрема, під час бомбардування Попасної Луганської області, яке відбулося 12 березня.