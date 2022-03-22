Ворожі російські війська скинули на місто Краматорськ Донецької області фосфорні бомби, заборонені міжнародними конвенціями, повідомив заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

«Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор», – написав Білошицький у Facebook у понеділок, 21 березня, і опублікував відео наслідків бомбардування міста фосфорними бомбами.

На кадрах видно фосфор, який палає на асфальті. З нього піднімаються клуби густого диму. Зазначимо, що фосфор активно спалахує від контакту з киснем.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, що містять білий фосфор. Вони відносяться до групи запалювальних речовин, що самозаймаються, і горять з використанням кисню з повітря. Фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до омертвіння тканин, адже температура горіння перевищує 800°C.

Росіяни за час вторгнення в Україну вже використовували фосфорні бомби – зокрема, під час бомбардування Попасної Луганської області, яке відбулося 12 березня.