Росіяни завдали авіаудару по Оріхову, що на Запоріжжі

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому Оріхову на Запоріжжі. Про це 10 липня повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни завдали удару під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

На місці загинули чотири людини – жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Ще 11 людей госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Малашко також повідомив, що ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.