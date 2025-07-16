Росіяни атакували центр Добропілля на Донеччині

Ввечері середи, 16 липня, росіяни атакували центр міста Добропілля Донецької області, скинувши керовану авіабомбу (КАБ). Внаслідок обстрілу загинула людина. Про це повідомили уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни атакували місто, коли на вулиці було людно, оскільки місцеві поверталися з роботи. Під удар потрапив торговий центр у середмісті. Внаслідок обстрілу загинула одна людина двоє людей, ще 21 – отримала травми.

«За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Ймовірно, під завалами досі залишаються люди – пошук уцілілих триває», – розповів Вадим Філашкін.

На місці обстрілу працюють рятувальники, медики та військові лікарі. Додамо, що місто Добропілля розташоване більш ніж за 20 км від лінії фронту.

«Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія – держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту», – наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, в ніч на середу, 16 липня, росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Під удар потрапили Кривий Ріг, Вінниця, Харків та Суми.