Наслідки атаки на ринок у Лозовій

У четвер, 22 жовтня, російські окупанти атакували ринок у Лозовій на Харківщині. Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще понад 30 людей зазнали поранень, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Лозової Сергій Зеленський.

За словами Зеленського, росіяни атакували ринок в обід 22 жовтня. Для атаки окупанти застосували баражуючий боєприпас «Бандероль» та ударний дрон.

«Масштаби руйнувань надзвичайні: пошкоджені павільйони, приватні будинки, багатоповерхівки, торгові центри, храм, автівки…Оцінка збитків та уточнення даних щодо постраждалих триває», – повідомив мер Лозової.

Внаслідок удару загинули дві жінки 50 та 60 років. За останніми повідомленнями ОВА, відомо про 34 постраждалих.

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На місці атаки працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни також атакували Київ. Внаслідок атаки пошкоджений Південний міст, інфраструктура метро та низка будинків. Через атаку постраждали 22 людини, серед них четверо дітей.