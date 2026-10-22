У Києві через нічну атаку постраждали 22 людини, пошкоджено Південний міст
Обстріл пошкодив Південний міст, інфраструктуру метро та низку будівель
Унаслідок нічної російської атаки на Київ в ніч на четвер, 22 жовтня, постраждали 22 людини, серед них двоє 15-річних підлітків. Восьмеро поранених перебувають у міських лікарнях. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
У Печерському районі пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги та шість автомобілів екстреної медичної допомоги. Серед медичних працівників постраждалих немає.
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Через нічну атаку пошкоджень зазнав Південний міст, зокрема розташована на ньому інфраструктура метрополітену. Унаслідок цього рух зеленою лінією тимчасово організували на двох окремих ділянках. Поїзди курсують між станціями «Сирець» – «Видубичі» на правому березі та «Осокорки» – «Червоний хутір» на лівому березі. Для перевезень використовують поїзди, які залишилися на ніч у тунелях. Через це інтервали між ними можуть збільшитися.
Також обмежено рух автомобілів із правого на лівий берег через Південний міст.
Доповнено о 08:40. За даними рятувальників, росіяни завдавали ударів по Києву дронами та балістичними ракетами. Щонайменше одна людина загинула та ще 22 мешканців отримали поранення. Серед постраждалих є четверо дітей.
Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російські війська масовано атакували Київ і Харківську область. У столиці дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі на рівні 20-го поверху. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.