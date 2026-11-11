Ворог атакував ринок «Ранковий» , коли там було багато людей

Удень середи, 11 листопада, російські військові вдарили по ринку «Ранковий» у центрі Чорноморська. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще 11 зазнали поранень. Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно прибули на місце влучання та ліквідували пожежу. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільних українців.

Наслідки атаки на Чорноморськ, 11 листопада (Фото ДСНС)

Зауважимо, об 11:26 Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА у напрямку Чорноморська.

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Нагадаємо, уночі 11 листопада росіяни обстріляли шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. Також ворог атакував об’єкти теплопостачання, залізничну інфраструктуру та житлові будинки.