Внаслідок атаки на цивільному підприємстві зайнялася пожежа

Увечері середи, 28 жовтня, російські окупанти атакували Рівненську область реактивним дроном. Внаслідок удару пошкоджене цивільне підприємство, там загинув чоловік, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Про загрозу застосування безпілотників на Рівненщині у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили близько 19:00. За даними військових, реактивний дрон рухався у напрямку міста Сарни.

Згодом Олександр Коваль повідомив, що росіяни спрямували реактивний дрон на цивільне підприємство у Сарненському районі. Внаслідок атаки зайнялася пожежа. На оприлюдненому головою ОВА фото видно, що внаслідок атаки також постраждав вантажний автомобіль.

«На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув», – повідомив Олександр Коваль.

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Пожежу на місці удару вдалося локалізувати. На місці події працюють рятувальними та правоохоронці.

Нагадаємо, 23 жовтня росіяни також атакували Рівненщину. Під удари потрапили житлові будинки, а також бізнес та енергетика регіону. Внаслідок атаки частина Рівненської області залишилася без світла.