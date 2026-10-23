Внаслідок атаки постраждала житлова забудова Дубенщини

Протягом вечора 22 та ночі 23 жовтня російські окупанти атакували Рівненську область. Під удари потрапили житлові будинки, бізнес та енергетика Рівненщини, частина регіону залишилася без світла, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За словами голови ОВА, росіяни переважно атакували північ області. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура.

Крім, того, зафіксовані руйнування житлової забудови регіону. Зокрема, Олександр Коваль поширив фото наслідків атаки на Дубенський район – на фото видно вибиті вікна та двері у приватному будинку.

Наслідки атаки на Дубенський район

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«Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на півночі області зазнав сім атак поспіль. На щастя, без людських жертв», – повідомив Коваль.

Внаслідок атаки частина Рівненщини залишилася без світла. Кількість споживачів, які опинилися без електропостачання, Коваль не уточнив.

Нагадаємо, 21 жовтня росіяни атакували торговий центр «Метро» в Рівному. Внаслідок удару значна частина будівлі зруйнована. Також постраждали прилеглі житлові будинки.