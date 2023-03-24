Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності

Троє людей загинули у результаті російських ударів по місту Костянтинівка Донецької області вночі 24 березня. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Вночі, близько 01:00, армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього.

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з Бахмута, Часового Яру та Опитного Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

До слова, українська протиповітряна оборона ефективно збиває крилаті ракети РФ, проте не має засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет. Серед таких ракет – зенітні керовані ракети С-300.