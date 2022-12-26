Військове командування російських окупаційних військ відійшло з Кремінної до Рубіжного Луганської області, що на 15 км на південь від лінії фронту, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Те, що наші військові вже звільнили Кремінну або вже зайшли на її околиці - не відповідає дійсності, але вже недалеко від Кремінної йдуть бойові дії. І можу сказати, що військове командування певної ланки, яке перебувало в Кремінній, тепер переміщене в Рубіжне», – сказав він на брифінгу в понеділок, 26 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Окрім цього, Гайдай зазначив, що в окупантів були наміри організувати контрнаступ у бік Лимана, проте українські військові зашкодили їхньому втіленню.

«Контрнаступу в них не вийшло. Але резерви вони все одно підтягують», – додав він.

Нагадаємо, раніше росіяни вивезли свою адміністрацію зі Сватового Луганської області.