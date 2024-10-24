Російський удар зруйнував двоповерхову торговельну будівлю

У четвер, 24 жовтня, російські окупанти вчергове завдали авіаційного удару по Куп’янську на Харківщині. Росіяни влучили поблизу ринку та одного з місцевих магазинів, є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними голови ОВА, вибух прогримів у місті приблизно о 10:00. Окупанти завдали удару з авіації, проте яке озброєння залучили для атаки, Синєгубов не уточнив.

Спочатку Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки є загиблі, проте згодом спростував цю інформацію. За даними голови ОВА, станом на 13:00 через російську атаку постраждали дев’ять людей.

«Травмовані віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у важкому стані, троє — в середньому», – повідомив Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки частково зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель. Росіяни поцілили поблизу місцевого ринку.

Наразі тривають розбори завалів, інформація про постраждалих оновлюється.

Нагадаємо, 12 жовтня росіяни скинули 13 керованих авіабомб на Куп’янськ, внаслідок чого загинули дві людини. Ще 12 людей зазнали поранень. Серед ворожих снарядів, які випустили росіяни, були ОДАБ-1500 – термобаричні снаряди часів СРСР, які створюють об’ємний вибух на місці влучання.