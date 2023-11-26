Через атаку безпілотників у сімох областях оголошували повітряну тривогу

У ніч на неділю, 26 листопада, росіяни вчергове атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Повітряну тривогу через безпілотники оголосили у сімох областях та у Києві, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Росія розпочала атаку БПЛА ще ввечері 24 листопада – про рух безпілотників повідомили приблизно о 21:15 на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Ворожі дрони рухалися в напрямку Полтавської області, а згодом їх виявили і на Черкащині. У всіх областях оголосили повітряну тривогу.

Приблизно о 23:40 повітряну тривогу оголосили у Київській області. Згодом Повітряні сили повідомили, що кілька груп російських безпілотників атакували Київ, Дніпропетровщину та Харківщину. Також українців повідомили про заліт БПЛА до Сумщини.

Зранку 26 листопада у прес-службі Повітряних сил повідомили, що вночі вдалося збити вісім із дев’яти дронів-камікадзе, які атакували області України. Два безпілотники Shahed-136/131 українські захисники збили над Дніпропетровщиною, а решту збили на Київщині та Сумщині.

Повітряні сили збили 8 із 9 дронів-камікадзе за ніч 26 листопада

«У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ) дев’ятьма ударними БпЛА типу Shahed. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено вісім ворожих безпілотників Shahed-131/136», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Де впали уламки безпілотників та чи є руйнування і постраждалі, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, напередодні Росія завдала рекордного удару дронами по Україні. Окупанти застосували проти областей 75 безпілотників, 74 з яких вдалося збити, більшість – на Київщині. Внаслідок падіння уламків є руйнування та щонайменше п’ятеро поранених.