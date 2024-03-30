В ніч на 30 березня російські військові атакували Україну 12 ударними безпілотниками типу Shahed та вдарили по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що 12 ударних безпілотників росіяни запустили по Україні з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Дев’ять із них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, внаслідок атаки безпілотниками в області є кілька влучань в об’єкт інфраструктури. Постраждалих та травмованих немає.

Нагадаємо, зранку 29 березня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу: 60 «шахедів», три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал, дві балістичні ракети «Іскандер-М», дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири крилаті ракети «Іскандер-К», 21 крилату ракету Х-101/Х-555.

В результаті протиповітряного бою українські захисники знищили 84 повітряні цілі: 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К».