Російські воєнні злочинці ввечері у понеділок, 25 вересня, завдали ракетного удару по Миколаєву, повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет», – написав Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

Вибух у Миколаєві пролунав одночасно з оголошенням повітряної тривоги. Інформації про те, куди саме влучили росіяни, влада Миколаєва не публікувала.

Як зазначає «Суспільне», перед цим востаннє російські війська завдавали ракетного удару по місту, влучивши у триповерховий житловий будинок, у ніч проти 20 липня 2023 року. Тоді поранення отримали 19 людей, серед них були діти.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч з 24 на 25 вересня росіяни завдали масованого удару по Одесі, застосувавши дрони-камікадзе, а також крилаті й протикорабельні ракети.