Тотальна перевага росіян в артилерії на Луганщині закінчилась через руйнування логістики підвозу боєкомплектів. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що до цього ЗСУ відчували тотальну перевагу росіян у артилерії, обстріли тривали цілодобово.

«Зараз ситуація змінилась на краще, набагато. Тому що чітка робота наших артилеристів зруйнувала їм логістику підвозу боєкомплекту, знищили склади з боєкомплектами. Це не говорить про те, що в них зовсім немає снарядів, але логістика набагато гірша», – сказав він.

Водночас, за словами Сергія Гайдая, в українських військових артилерії стало більше, і вона вражає значно влучніше.

Нагадаємо, що на Луганському напрямку 21 жовтня були відбиті всі атаки росіян. За добу ворог вісім разів намагався штурмувати позиції захисників, але успіху не мав. 26 разів окупанти обстріляли наші позиції з артилерії та мінометів та завдали двох авіаударів.

Підтверджено ураження силами ЗСУ трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.