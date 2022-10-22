Два ряди цементних протитанкових пірамід простягаються на 1,6 км

Супутник компанії Maxar Technologies зробив знімки укріплень на Луганщині. Їх звели в районі окупованого міста Гірське, що на Луганщині нібито найманці російської «ПВК Вагнер».

За інформацією CNN, на знімках від 17 жовтня зафіксовано два подвійні ряди цементних пірамід, які побудовані за зразком радянських оборонних ліній. Укріплення складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, як сподіваються росіяни, мають зупинити рух української техніки та танків ЗСУ на схід. За протитанковими укріпленнями розташований великий рів.

Фото CNN

Додаткові супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що копання траншеї відбувалося у два заходи: першу секцію траншеї копали, починаючи з 25 вересня; друга частина траншеї була вирита десь між 30 вересня і 5 жовтня.

Видання зазначає, що довжина укріпленої лінії біля Гірського лише 1,6 км. Раніше пропагандистські ЗМІ показували у своїх відео ці укріплення, називаючи їх «лінією Вагнера». Вони стверджували, що така оборона будується від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська, що становить понад 200 км. Проте додаткові супутникові знімки, які отримало видання, не показали будь-яких інших будівельних робіт уздовж так званої «лінії Вагнера».