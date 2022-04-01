Внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 1 квітня, на Донеччині загинуло семеро людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

«1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині», – заявив Кириленко.

Він наголосив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Нагадаємо, у п’ятницю на Донбасі тривали важкі бої, під час яких українські захисники знищили 280 російських загарбників і велику кількість ворожої техніки.