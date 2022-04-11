11 квітня російські загарбники продовжували обстрілювати Харків і Харківську область

Російські загарбники в понеділок, 11 квітня, обстріляли Харків та інші населені пункти області, внаслідок чого загинули восьмеро людей, зокрема 13-річна дитина, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні вдень продовжилися обстріли обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори, кілька годин тому окупанти вкотре обстріляли Салтівку, влучили у 16-поверхівку. Унаслідок денних атак по місту та області, на жаль, є 8 загиблих, в тому числі дитина 13 років. Поранених – 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років», – повідомив він.

Синєгубов також підтвердив, що о 1:30 ночі російські окупанти розкидали по Харкову з артилерії міни відкладеної дії. Упродовж дня рятувальники знайшли і знешкодили 80 таких мін, які знаходили на горищах, дахах і навіть дитячих майданчиках. Такі міни знаходили в Індустріальному, Київському, немишлянському та ще кількох районах міста.

За словами голови Харківської військової адміністрації, українська армія утримує рубежі оборони навколо Харкова, а також на Ізюмському напрямку, де ворожі війська намагаються провести наступ.