У Харкові розкидані біля будинків російські міни сповільненої дії

Військовослужбовці армії держави-терориста Росії дистанційно розкидали в Індустріальному районі Харкова міни уповільненої дії. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

Як повідомляється, російські війська у ніч на понеділок, 11 квітня, дистанційно закинули їх на проспект Олександрівський між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.

Наразі проспект Олександрівський перекритий. Рятувальники та поліція оточили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування.

Журналісти повідомляють, що почули щонайменше три вибухи за пів години перебування на місці. Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на проспекті Олександрівському

Як інформував ZAXID.NET, російські окупанти скидають на Харків бомби на парашутах. Мер міста Ігор Терехов закликав харків'ян не наближатися до таких снарядів та одразу повідомляти про них рятувальників.