У Харкові російська ракета влучила в житловий будинок

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про обстріл міста новим видом бомб. За його словами, два останні дні росіяни скидають на Харків новий вид бомб, які спускають на парашутах. Про це він повідомив у суботу, 9 квітня, у відеозверненні в Telegram.

«Два останні дні поряд із мінами, снарядами, «Градами» Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах», – сказав Терехов.

Він попросив людей не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальникам.

Сьогодні росіяни вчергове обстріляли ракетами один із житлових масивів міста Харкова. Внаслідок обстрілу сильно поруйнований житловий п’ятиповерховий будинок. Рятувальники врятували 7 людей та евакуювали 8 осіб. Інформації щодо загиблих немає.

Фото Суспільного

За словами Ігоря Терехова, від початку війни російська армія знищила у місті 1716 житлових будинків.

Також мер повідомив, що з 10 квітня буде збільшено роздачу гуманітарної допомоги.

«Із завтрашнього дня ми збільшуємо роздачу гуманітарної допомоги – продуктів та предметів першої необхідності. Їх буде більше, значно більше», – пообіцяв Терехов.

За словами, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, складною є ситуація і в області. За його словами, за добу окупанти нанесли близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ. Росіяни інтенсивно обстрілювали місто Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає.

«На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксують такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як в Бучі. Мародери, ґвалтівники, вбивці жінок і дітей, їх не можна називати армією!», – розповів Синєгубов.

За його словами, в селі Гусарівка Ізюмського району росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти. Крім цього, знайшли тіло чоловіка – фельдшера лікарні зі зв’язаними за спиною руками, його також катували військові РФ. Також Синєгубов розповів, що просто посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною.

Частина жителів зникла безвісти, кількість ще встановлюється.