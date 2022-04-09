Українців із Херсонщини та міста Мелітополь Запорізької області, яких захопили росіяни, вивозять до слідчих ізоляторів в окупованому Криму. Про це під час телемарафону повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Повідомляють, що слідчі ізолятори звільнили, етапували багатьох ув'язнених, і тепер заповнюють заарештованими з окупованих територій. З Херсонщини, Мелітополя звозять туди», – розповів Джемілєв, повідомляє Укрінформ.

За його словами, є інформація, що полонених українців катують. Проте подробиць немає, оскільки все тримається у таємниці. Він зазначив, що до українців нікого з місцевих ув'язнених не підпускають.

Джемілєв також повідомив, що на тимчасово окупованому півострові нагнітається військова істерія: у школах щотижня проходять лінійки, на яких дітей змушують співати гімн Росії, співробітникам установ, підприємств, навчальних закладів наказано розміщувати у соцмережах пости на підтримку Путіна. За висловлювання проти війни людям загрожують дуже великі штрафи, а то й гірші покарання. До кримськотатарських активістів приходять додому та загрожують покараннями за протести проти «спецоперації».

Раніше ZAXID.NET розповідав, що росіяни готують кримські СІЗО для арешту українців з окупованих областей.

Зазначимо, що на тимчасово підконтрольних територіях російські військові викрадають представників української влади, активістів, журналістів. Доля багатьох з цих людей залишається невідомою. Пізніше деяких із них знаходять мертвими.