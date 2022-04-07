У Сумській області після відступу російських загарбницьких військ продовжують знаходити тіла закатованих людей, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в Боромлянській громаді Охтирського району було виявлено тіло закатованого чоловіка зі зв’язаними руками.

«На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани. Наразі особу загиблого не встановлено. Цими випадками займається прокуратура», – повідомив Живицький.

Зазначимо, що на території Сумської області найбільш постраждалі від ворожої навали громади розташовані саме в Охтирському районі.