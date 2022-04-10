У Дергачах росіяни зруйнували декілька приватних будинків

Російські війська обстріляли Харківський район, двоє мирних жителів загинули, є поранені. Про це у неділю, 10 квітня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Цієї доби обстрілів знову зазнали Дергачі та Харківський район – 2 людей загинули, є постраждалі. Як бачимо, російська армія продовжує "воювати" з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має», – написав Синєгубов у Facebook.

За інформацією Дергачівського міського голови В’ячеслава Задоренка, в Дергачах було зруйновано декілька приватних будинків.

«В окупованих Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостатах та Цупівці Прудянського округу продовжує розгортатися гуманітарна катастрофа. Допомогти мешканцям цих територій ми зможемо тільки після їх звільнення Збройними силами України», – повідомив Задоренко.

Олег Синєгубов також розповів, що минулої доби російські війська нанесли близько 66 артилерійських та мінометних ударів по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Внаслідок обстрілів Харкова постраждали 9 людей.

За його словами, сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ. Вони знищили велику колону ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма. Також у Вільхівці, Харківського району, сили ЗСУ повністю завершили зачистку території.

Також Синєгубов повідомив, що триває евакуація мирного населення з Лозової. Вже евакуювали близько 20 тис. людей.