Артилеристи успішно нанесли вогневого ураження по складу з боєприпасами

На сході України артилеристи знищили склад з боєприпасами російських військових. Про це вранці у неділю, 10 квітня, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Українські розвідники в районі відповідальності ОТУ "Схід" виявили черговий склад з боєприпасами російських фашистів. Артилеристи успішно нанесли вогневого ураження. Як завжди, професійна та чітка робота наших захисників», – написали військові.

Нагадаємо, що ЗСУ також повідомили про ліквідацію російського підполковника та майора, а також трьох лейтенантів.

За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.