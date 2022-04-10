Після модернізації техніка, як цей танк Т-82, працює на потреби ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові захопили понад тисячу одиниць техніки РФ. Це і важка бронетехніка, і автомобілі загарбників. Цей аналіз ґрунтується на підтверджені фото- та відеодоказами, повідомили у Telegram-каналі Новини Збройних сил.

Загалом Росія вже втратила 2702 одиниці своєї техніки. З них повністю знищено 1419, пошкоджено 39, кинуто окупантами на полі бою 236, захоплено українцями 1008.

Тепер на потреби ЗСУ працюють 184 російські танки, 119 бойових броньованих машин різного типу – БРМ, БРДМ, МТ-ЛБ, БМД, ББМ та інші, 164 БМП, 47 БТРів, 7 машин із протимінним захистом від засад, 28 мобільних машин піхоти, 7 станцій зв'язку, 47 інженерних машин та обладнання, 8 важких мінометів, 226 різних вантажівок, автомобілів та джипів.

Також українці захопили 34 одиниці буксированої артилерії та 37 самохідної, 23 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 4 зенітні знаряддя, 6 САУ, 18 ЗРК, один вертоліт та 10 безпілотників.

До слова, лише протягом суботи, 9 квітня, повітряні сили ЗСУ знищили 13 повітряних цілей в українському небі, зокрема літаки, гелікоптер, безпілотники та крилаті ракети.