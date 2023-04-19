Рятувальники ліквідували наслідки авіаудару по Вовчанську, який росіяни завдали пізно ввечері 18 квітня

Ввечері вівторка, 18 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Вовчанську Харківської області, двоє людей отримали поранення. В середу, 19 квітня, стало відомо, що ще двоє людей загинули.

«Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по м. Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці», – повідомив вранці в середу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Однак невдовзі він повідомив, що ще двоє людей унаслідок цього авіаудару загинули. Йдеться про 50-річного чоловіка та 44-річну жінку. За словами Синєгубова, їхні тіла знайшли під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару.

Рятувальники уточнили, що обстріл Вовчанська стався після 22:00. Росіяни били прямо по центру міста. В результаті удару виникли дві пожежі: на території приватного будинку, а також на ринку. Багато будинків та павільйонів пошкоджено. Тіла загиблих рятувальники знайшли під завалами літньої кухні, яка загорілася після авіаудару.

Зауважимо, що загарбники дедалі частіше застосовують авіацію по прикордонних з Україною населених пунктах.