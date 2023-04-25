Російські воєнні злочинці вранці у вівторок, 25 квітня, завдали ракетного удару по центру Куп’янська Харківської області та влучили у Краєзнавчий музей. Є поранені, повідомили Харківська обласна військова адміністрація та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ворог завдав удару по центру м. Куп’янськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару росіян ракетою С-300 по центру Куп'янська 10 цивільних отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами. Він додав, що на місці працюють всі екстрені служби.

Пізніше в коментарі «Радіо Свобода» Синєгубов повідомив, що з-під завалів вже дістали тіло однієї жінки. Загибла виявилася працівницею музею. Пошуки ще однієї людини тривають.

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео з місця події.

Додамо, що Куп’янськ – прифронтове місто на Харківщині, яке росіяни регулярно обстрілюють. Для обстрілу прикордонних і прифронтових населених пунктів воєнні злочинці застосовують ракети із ЗРК С-300, керовані авіабомби, артилерію та інше озброєння.