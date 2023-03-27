Наслідки ракетного удару росіян по Слов’янську, 27 березня 2023

У понеділок, 27 березня, російські воєнні злочинці обстріляли центр міста Слов’янськ Донецької області двома ракетами С-300. На місці удару горіли автомобілі, а деякі будівлі обвалилися.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що росіяни випустили дві ракети по центру Слов’янська близько 10:30. За його словами, внаслідок атаки зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

За його словами, на 13:00 відомо про 2 загиблих і 29 поранених. Офіс генпрокурора уточнив, що п’ятеро поранених перебувають у важкому стані.

«Крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка - дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає», – додав він.