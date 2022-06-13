Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус констатував збільшення ворожих обстрілів регіону. За його словами, Чернігівщина зазнає вогневого ураження з території Росії щодня.

«Кожного дня наша область обстрілюється ворогом. Прикордоння, Семенівська громада, Новгород-Сіверська громада, Корюківський район місцями. І це обстріли як мінометні, так і з “Градів” у тому числі», – заявив він у зверненні в понеділок, 13 червня.

Як уточнили в оперативному командуванні «Північ», 13 червня в період з 00:10 до 00:30 спостерігачі зафіксували 20 вибухів (ймовірно з міномета калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемета в напрямку села Михальчина Слобода, розташованого в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Чаус нагадав, що війна в країні триває, тож мешканці області мають реагувати на сигнали повітряної тривоги. Останнім часом на Чернігівщині були перебої з сиренами – як через перерізані електромережі, так і через обірвані. Нині їх ремонтують.

Нагадаємо, що росіяни також регулярно обстрілюють прикордонні території Сумської області.

І Сумщину, і Чернігівщину від росіян звільнили у квітні.