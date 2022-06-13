Росіяни збільшили кількість обстрілів Чернігівської області
Голова Чернігівської ОВА назвав громади, які найчастіше обстрілюють загарбники
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус констатував збільшення ворожих обстрілів регіону. За його словами, Чернігівщина зазнає вогневого ураження з території Росії щодня.
«Кожного дня наша область обстрілюється ворогом. Прикордоння, Семенівська громада, Новгород-Сіверська громада, Корюківський район місцями. І це обстріли як мінометні, так і з “Градів” у тому числі», – заявив він у зверненні в понеділок, 13 червня.
Як уточнили в оперативному командуванні «Північ», 13 червня в період з 00:10 до 00:30 спостерігачі зафіксували 20 вибухів (ймовірно з міномета калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемета в напрямку села Михальчина Слобода, розташованого в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Втрат серед особового складу та техніки немає.
Чаус нагадав, що війна в країні триває, тож мешканці області мають реагувати на сигнали повітряної тривоги. Останнім часом на Чернігівщині були перебої з сиренами – як через перерізані електромережі, так і через обірвані. Нині їх ремонтують.
Нагадаємо, що росіяни також регулярно обстрілюють прикордонні території Сумської області.
І Сумщину, і Чернігівщину від росіян звільнили у квітні.