Росія двічі за ніч атакувала Київ балістичними ракетами

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на вівторок, 27 жовтня, пошкоджено Південний міст і наземну інфраструктуру метрополітену. Рух червоною та зеленою лініями частково обмежили, дві станції тимчасово закрили для пасажирів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

У ніч проти 27 жовтня росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу, а Київська міська військова адміністрація оголосила червоний рівень небезпеки. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. Ще за двома адресами пошкоджено нежитлові споруди.

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Зафіксували влучання в Південний міст, було пошкоджено й інфраструктуру метрополітену. Станом на 07:05 всі станції метро на червоній гілці вже були відкриті для пасажирів. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Лісова».

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«Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями», – наголосив Кличко.

Рух же поїздів між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» на зеленій гілці метро тимчасово призупинений.

Тоді як пізно ввечері внаслідок атаки ворога були пошкодження між станціями «Дарниця» і «Чернігівська» та виходів зі станції «Лісова».

«Місто додало кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим і правим берегом», – додав мер.





Нагадаємо, ввечері 26 жовтня російські війська вже завдавали балістичного удару по столиці. Тоді ракети влучили в корпус університету, гуртожитки та житлові будинки в Деснянському районі. У Дніпровському районі частково зруйнувало триповерхову будівлю.