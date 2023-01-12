Львівські правоохоронці викрили злочинну схему, за якою приміщення в історичній частині Львова незаконно перейшло у власність фірми, власником якої є громадянин Росії. Про це повідомляє поліція Львівської області.

У Львівській обласній прокуратурі розповіли, що російській фірмі в оборудці допомагав львів’янин, який підробив рішення суду про відшкодування матеріальної шкоди і незаконно отримав право власності на комунальну нерухомість площею близько 160 м2 на одній із центральних вулиць Львова. Після цього він провів низку правочинів для передачі його у власність фірми з російським власником. Вартість приміщення, за даними прокуратури, становить 3,8 млн грн.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Львівської обласної прокуратури, ідеться про цокольний і перший поверх будинку, де раніше були бар і кафетерій. Зараз приміщення пустує.

Правоохоронці викрили схему злочину та повідомили львів’янину-організатору про підозру у шахрайстві, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, і в підробленні документів. Щодо інших фігурантів справи – відкрито окреме провадження.

За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд наклав арешт на приміщення, майно передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління (АРМА).

Нагадаємо, у вересні 2022 року міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у Львові є понад 340 бізнесів, власниками яких прямо чи опосередковано є громадяни Росії. Тоді він оприлюднив список із 79 таких компаній і додав, що повна інформація передана у правоохоронні органи і в Львівську обласну військову адміністрацію.